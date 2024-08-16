فيديو | "غدًا الحسم" .. جيانلوكا دي مارزيو يُكذب وليد الفراج بشأن سعود عبدالحميد وروما

من الصادق في مسألة انتقال سعود عبد الحميد إلى روما؟

كذب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو الإعلامي السعودي وليد الفراج، بشأن انتقال سعود عبد الحميد من نادي الهلال إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "نادي الهلال قال لسعود عبد الحميد ووكيله، كمل عقدك باقي لك سنة و4 سنوات، وما تردد عن توقيع الوكيل غير دقيق".

وعبر برنامج "في المرمى" قال دي مارزيو: "يمكنني أن أؤكد أن سعود عبد الحميد سينضم إلى روما، وأعتقد أن وكيله أحمد عثمان أكد على أنه سينضم إلى الفريق الإيطالي غدًا".

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وأضاف: "كان من المفترض أن يصل اليوم، ولكنه سيصل غدًا بالتأكيد بعد خوضه لقاء نهائي كأس السوبر، ثم بعد ذلك سيقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة لهذه الصفقة مقابل 2.5 مليون يورو".

واختتم الصحفي الإيطالي تصريحاته قائلًا: "نحن متحمسون جدًا في إيطاليا لرؤية أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي".

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر مساء يوم السبت، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وبعدها سيتم حسم مستقبل سعود سواء بالاستمرار أو الرحيل.