فيديو | عين على الحكم .. هل تعرض ريال مدريد للظلم في الديربي بعد إلغاء هدفه الثاني؟!

النادي الملكي كاد يتعادل قبل نهاية الشوط الأول!

شهدت مباراة الجولة السادسة من الدوري الإسباني بين أتلتيكو وريال مدريد جدلًا تحكيميًا واسعًا عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

النادي الملكي تأخر مبكرًا في النتيجة لكنه سجل في الدقيقة الـ 35 عن طريق توني كروس الذي أعاد الفريق للمباراة مرة أخرى بعد البداية السيئة للغاية.

ومع قرب نهاية الشوط الأول كان روديجر متسللًا داخل منطقة الجزاء، في الوقت الذي سجل فيه الملكي هدف التعديل عن طريق كامافينجا الذي تابع تسديدة دافيد ألابا، وكان الثنائي الأخير في وضع سليم تمامًا، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف.

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هل ظلم الحكم ريال مدريد في تلك اللقطة؟

في الواقع فقانون التسلل ينص بشكل واضح أن أي لاعب يتداخل في اللعب بشكل مباشر يؤثر على مجريات الهجمة وكان في موقف تسلل فيجب فورًا احتساب الخطأ.

وكان هذا هو الوضع بالنسبة لروديجر بالتحديد الذي كان في منتصف منطقة الجزاء وخطف انتباه المدافعين بشكل واضح، مما يعني أنه تداخل في الهجمة.