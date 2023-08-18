فيديو | بعد عودته للعب مع النصر .. تصرفات "غير طبيعية" من وليد عبد الله

ماذا فعل وليد عبد الله في مباراة النصر والتعاون؟!

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شهدت مواجهة النصر والتعاون، مساء الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، مشاركة الحارس المخضرم وليد عبد الله؛ بعد غياب 14 شهرًا كاملًا، عن المباريات.

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النصر سقط بهدفين مقابل لا شيء أمام نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد الخسارة في الأسبوع الأول أيضًا (1-2) ضد الاتفاق.

ورصد برنامج "أكشن مع وليد"، لقطتين غريبتين لحارس العالمي المخضرم؛ بعد عودته للمشارك في المباريات، من جديد.

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اللقطة الأولى؛ جاءت في الثانية الخامسة من عمر المباراة، حيث أعطى وليد، ظهره إلى الملعب، ولم يرى الكرة الممرة إليه من زميله في نادي النصر.

وعن ذلك يقول الناقد الرياضي عماد السالمي: "وليد لم يشارك منذ فترة.. ويبدو أن أفكار المدرب البرتغالي لويس كاسترو، أكبر منه ومن المدافعين".

أما اللقطة الثانية.. كانت قيام عبد الله، بدفعأحد نجوم نادي التعاون، داخل منطقة الـ18، بدون كرة وبدون أي مبرر؛ حيث تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء مستحقة ضد النصر؛ حسب المحلل التحكيمي محمد فودة.

ومن ناحيته.. وصف المحلل التحكيمي الآخر سمير عثمان، تصرف وليد عبد الله بـ"الغريب والغير مبرر"؛ خاصة أنه كاد أن يكلف فريقه ركلة جزاء مجانية.

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