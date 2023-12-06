فيديو | علي البليهي ينتصر .. الشرطة تتدخل رسميًا في أزمة مدافع الهلال

بيان رسمي من الأمن العام السعودي ووكيل علي البليهي يعلق

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لا صوت يعلو حاليًا، على أزمة "إهانة" النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بعد ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

البليهي تعرض لـ"إهانة" قاسية؛ بعد اتهامه باستفزاز جماهير النصر في الديربي، والذي انتهى بفوز الهلال (3-0)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وحصل فيه اللاعب، على "كارت أحمر" مباشر.

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الأمن العام السعودي أعلن اليوم الأربعاء، القبض على المشجع النصراوي، الذي نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه خلالها إهانات قاسية، لمدافع الزعيم الهلالي.

وكتب الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، تقبض على شخص؛ لتلفظه بعبارات خادشة للحياء".

ومن ناحيته.. علق رفيع الشهراني، وكيل أعمال علي البليهي، على بيان الأمن العام؛ قائلًا: "التجريح والشتم والقذف والطعن في بلاد الحرمين؛ ستكون نهايته بـ(تم القبض)".

جدير بالذكر أن الشهرني، أعلن في الساعات القليلة الماضية، تحرك علي البليهي "قانونيًا"، ضد كل من أساء له ولأسرته؛ بعد أحداث الديربي الأخير.

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