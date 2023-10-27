فيديو | "علي البليهي حارس ثاني في الهلال" .. هل يستحق الطرد المباشر أمام الأهلي؟

لقطة مثيرة للمدافع الدولي علي البليهي في كلاسيكو الهلال والأهلي

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أثار الإعلامي عبد الرحمن الفريح، الجدل في الشارع الرياضي، بعد كلاسيكو المملكة الكبير بين الهلال والأهلي، مساء يوم الجمعة.

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الهلال فاز (3-1) على الأهلي، بملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ونشر الفريح، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، للقطة منع علي البليهي، مدافع نادي الهلال، فرصة سانحة للأهلي بـ"يده"، في الدقائق الأولى من عمر الكلاسيكو.

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وعلق الإعلامي الرياضي على المقطع؛ قائلًا: "حارس الهلال الثاني علي البليهي.. هذه طرد وأحمر مباشر، ولكن؟!".

ومن ناحيته.. كشف المستشار التحكيمي سمير عثمان، عن حقيقة أحقية مدافع الزعيم الهلالي، للحصول على كارت أحمر، في هذه اللعبة.

وأكد عثمان في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، على أن قرار حكم الكلاسيكو، باستمرار اللعب، وعدم احتساب أي قرار ضد البليهي، صحيح 100%.

وأشار المستشار التحكيمي، إلى أن الكرة ارتطمت في جسم البليهي، ثم اتجهت إلى يده؛ لذلك لا يستحق الحصول على أي كارت، أو حتى احتساب خطأ ضده.

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