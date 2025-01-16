فيديو | الجمهور "ينفجر" ضد علي البليهي في مباراة الفتح .. وثنائي الهلال يتدخل بهذا الطلب!

مستوى البليهي تراجع بشكل مرعب في الموسم الحالي..

واصل جمهور نادي الهلال، "هجومه" على النجم الدولي المخضرم علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ وهذه المرة في مواجهة الفتح، مساء اليوم الخميس.

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الهلال اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح (9-0)، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وفي الدقيقة 82 من المباراة.. أطلق جمهور الزعيم الهلالي "صافرات الاستهجان" ضد البليهي؛ أثناء خروجه من أرضية الملعب، بقرار فني من المدرب المخضرم جورج جيسوس.

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جيسوس فضل إراحة البليهي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وذلك عندما كان الهلال متقدمًا في النتيجة (6-0)؛ مع إعطاء الفرصة إلى المدافع الدولي الآخر حسان تمبكتي.

الجمهور استغل هذا الأمر؛ بتوجيه "رسالة قوية" تعبر عن الغضب الكبير من تراجع مستوى البليهي؛ في الوقت الذي تم فيه تشجيع تمبكتي، بحرارة شديدة.

ومن ناحيتهما.. أعرب مالكوم دي أوليفيرا ورينان لودي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن عدم رضاهما من تصرف الجمهور ضد المدافع المخضرم.

مالكوم ولودي ظهرا وهما يطالبان الجمهور الهلالي، بإيقاف "صافرات الاستهجان" ضد علي البليهي، وضرورة دعمه للعودة إلى مستواه، باعتباره واحد من أهم نجوم الفريق الأزرق.

جدير بالذكر أن البليهي يرتبط بعقد مع الهلال حتى 30 يونيو 2025، مع محاولات من الإدارة للتجديد معه لمدة موسم واحد فقط؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن موقف اللاعب، الذي يرغب بالتمديد لعامين على الأقل.