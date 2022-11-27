فيديو | على غرار السعوديين .. جماهير المغرب: "دي بروينه وينه؟"

لاعب الوسط البلجيكي يدخل "التريند" السعودي

احتفلت الجماهير المغربية بالفوز على بلجيكا، بنفس الطريقة التي احتفلت بها جماهير السعودي بعد الفوز على الأرجنتين، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وكانت جماهير السعودية قد احتفلت بإطلاق أهزوجة: "ميسي وينه؟ كسرنا عينه"، بعد انتصار الأخضر على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

وبعد انتهاء مباراة المغرب وبلجيكا، قامت الجماهير المغربية بالاحتفال بإطلاق أهزوجة: "دي بروينه وينه؟ كسرنا عينه"، على غرار احتفالات الجماهير السعودية.

🚨 جمهور المغرب يردد



دي بروين وينه ؟ .. كسرنا عينه 😂 pic.twitter.com/3OPWdA9P4i — سينشي الهلالي 🇸🇦 (@SINHfc) November 27, 2022

وتعد أهزوجة: "ميسي وينه؟ كسرنا عينه"، هي الأكثر تداولًا بين الجماهير الحاضرة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وحقق منتخب المغرب الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بالجولة السادسة ضمن منافسات كأس العالم.