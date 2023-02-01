فيديو: على طريقة لعبة "فيفا" .. 6 محاولات متتالية والكرة ترفض دخول المرمى!

فرصة غريبة جدًا لم تحدث إلا في لعبة "فيفا"

شهدت مباراة الغرافة أمام الريان، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري الرديف القطري، والتي أقيمت اليوم الأربعاء، فرصة من أغرب الفرص التي قد تُشاهدها داخل المستطيل الأخضر.

واستضاف الغرافة نظيره الريان مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري الرديف القطري، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الدقيقة التاسعة من عمر المباراة شهدت فرصة غريبة، بعدما أهدرها لاعبي نادي الريان من 6 محاولات، ولكن الكرة لم تدخل المرمى نهائيًا.

واستغل لاعب الريان كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليسددها من ركلة واحدة ويتصدى لها الحارس، لترتد منه إلى مهاجم الريان الذي سددها ليتصدى حارس الغرافة مرة أخرى، ثم وصلت إلى لاعب آخر سددها أخرجها مدافع الغرافة ثم تسديدة جاءت في القام، وتسديدة أخرى أخرجها الدفاع.

التعادل رفع رصيد الريان إلى النقطة 8 في المركز الثاني متساويًا مع الغرافة صاحب المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، بترتيب دوري الرديف القطري.