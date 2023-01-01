فيديو | على طريقة رونالدو .. مشجع نصراوي يشعل مدرجات العالمي

زهيرة عادل
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20221231 Cristiano Ronaldo
دوري روشن السعوديالنصركريستيانو رونالدو

رغم صغر سنه إلا أنه يعلم قيمة تعاقد ناديه مع كريستيانو رونالدو

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أعرب طفل نصراوي عن سعادته بإتمام ناديه التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطريقة خاصة في مدرجات استاد الأمير محمد بن فهد.

العالمي أعلن أول أمس الجمعة، تعاقده مع الدون لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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واحتفل الطفل النصراوي خلال مواجهة فريقه بالأمس أمام الخليج بالصفقة العالمية، إذ ظل يركض مقلدًا احتفال رونالدو الشهير siiiii.

وتفاعل الجمهور في المدرجات بشكل كبير معه، إذ ظل الجميع يردد siiii كلما احتفل الطفل.

يذكر أن النصر حقق الفوز في مواجهة الأمس أمام الخليج بهدف نظيف، سجله الكاميروني فينسنت أبو بكر، في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويتصدر العالمي حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، متفوقًا على الشباب؛ صاحب الوصافة، بنقطة وحيدة، لكن الليث الأبيض لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

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