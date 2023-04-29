فيديو | على طريقة برشلونة .. جمهور الهلال يطلب من فهد بن نافل ضم ليونيل ميسي!

أحمد رفعت
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Lionel Messi PSG Lens Ligue 1 15042023Getty
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من يفوز بخدمات ميسي في النهاية؟

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تتمسك جماهير نادي الهلال بضرورة تعاقد ناديها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهذه المرة من رئيس النادي فهد بن نافل.

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وينتهي عقد ميسي مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الوقت الحالي.

وأثناء مرور فهد بن نافل رئيس الهلال، أمام جماهير ناديه، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قامت الجماهير بالهتاف "ميسي .. ميسي" في إشارة للمطالبة بالتعاقد معه.

واكتفى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال بالابتسامة إلى الجماهير الموجودة في المدرجات، دون أي رد فعل آخر.

وما حدث قامت به جماهير برشلونة الإسباني من قبل، خلال نهائي بطولة "كينجز ليج"، حيث هتفت الجماهير "ميسي"، في وجود خوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" وقتها، والذي اكتفى بالابتسامة أيضًا.

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