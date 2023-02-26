فيديو | على خطى عملاق الليجا .. جمهور بشكتاش يدعم الأطفال المتضررين من زلزال تركيا

جمهور بشكتاش ألقى الآلاف الألعاب في الملعب لدعم الأطفال المتضررين من زلزال تركيا.

قام مشجعو نادي بشكتاش بإمطار ملعب "فودافون بارك" في اسطنبول بالدمى، وذلك قبل مباراتهم أمام أنطاليا سبور في الجولة 14 من الدوري التركي، لدعم الأطفال المتضررين من زلزال تركيا.

الزلزال الضخم الذي ضرب تركيا وشمال سوريا قبل ثلاثة أسابيع، تسبب في إزهاق عشرات الآلاف من الأرواح، وأصاب العائلات بالدمار، لكن مرة أخرى تقوم الرياضة بدورها للمساعدة في توفير بعض المواساة للمتضررين.

مشجعو نادي بشكتاش أمطروا الملعب بمئات الهدايا والدمى، والتي غطت أرضية الملعب بالكامل أثناء إقامة المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

جمهور بشكتاش بدأ إلقاء الألعاب مع دقات الساعة 4:17 مساءً بالتوقيت المحلي، وهو الوقت الذي ضرب فيه الزلزال الأول البلاد في السادس من فبراير الماضي.

خطوة جماهير بشكتاش تأتي على خطى جمهور نادي ريال بيتيس الإسباني، الذي يتبرع سنويًا بالدمى المحشورة للأطفال المحرومين خلال فترة أعياد الميلاد.