فيديو | علمه احتفال "الحمامة" .. ريتشارليسون في لقطة طريفة مع رونالدو

احتفال ريتشارليسون الشهير أصبح رائجًا للغاية بين جماهير البرازيل، لدرجة أن رونالدو نازاريو طلب أن يتعلمه.

تسبب ريتشارليسون مهاجم منتخب البرازيل في حالة من الضجة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك بسبب احتفال "الحمامة" الشهير الخاص به، لدرجة أن رونالدو نازاريو أسطورة "السيليساو" طلب أن يتعلمه.

ريتشارليسون كان واحدًا من نجوم منتخب البرازيل خلال الفوز العريض على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 في مباراة دور الستة عشر.

وسجل مهاجم توتنهام هدفًا من رباعية البرازيل في المباراة، وتوجه ليرقص مع المدرب تيتي بذلك الاحتفال الذي أصبح رائجًا بين الجماهير.

ريتشارليسون أجرى مقابلة مع "الظاهرة" عبر موقع "فيفا" الرسمي، كما فعل مع عدد من لاعبي منتخب البرازيل بعد مباريات "السيليساو" في كأس العالم 2022.

وبعد نهاية المقابلة، طلب رونالدو من ريتشارليسون أن يعلمه احتفال "الحمامة" ليقوم مهاجم توتنهام بإظهار الطريقة الكاملة للقيام بالاحتفال، وشرع رونالدو بالرقص معه.