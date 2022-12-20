فيديو | عطلة رسمية واستقبال حاشد .. منتخب الأرجنتين يصل إلى بلاده للاحتفال بكأس العالم

بعثة منتخب الأرجنتين وصلت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إلى بلادها للاحتفال بلقب كأس العالم 2022.

وصل منتخب الأرجنتين في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إلى بلاده حاملًا لقب بطولة كأس العالم الذي توج به مساء الأحد.

منتخب الأرجنتين حقق لقب كأس العالم 2022، ليحصد البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد التفوق على منتخب فرنسا في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد لوسيل.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى بوينس آيرس، وسط استقبال رسمي وشعبي حاشد، وأعلنت الحكومة الأرجنتينية أن يوم الثلاثاء هو إجازة رسمية في البلاد للاحتفال بكأس العالم.

ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، كان أول أعضاء الفريق نزولًا عن سلم الطائرة حاملًا الكأس الغالية، وبمجرد ظهوره تعالت الصيحات احتفالًا.

وبعد وصول البعثة، استقل لاعبو الأرجنتين حافلة مكشوفة سارت وسط الجماهير الغفيرة التي خرجت بكثافة إلى الشوارع للاحتفال باللقب الغالي.