فيديو | "عصام الشوالي كاد يفقد عقله" .. فرصة سعودية ضائعة أمام كوريا الجنوبية من عجائب كرة القدم

فرصة من عجائب كرة القدم في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية..

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في عالم كرة القدم.. أحيانًا كثيرة تحتاج إلى "الحظ" لكي تفوز، فليس شرطًا أن تلعب جيدًا حتى تخرج منتصرًا من المباراة، أمام منافسك.

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هذا الحظ عاند منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل غريب، في مواجهة كوريا الجنوبية، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة، فرصة سعودية غريبة، يُمكن تصنيفها من ضمن عجائب كرة القدم أو من المستحيلات في عالم الساحرة المستديرة.

العارضة والقائم تدخلا مرتين في فرصة واحدة، لمنع هدف محقق للأخضر السعودي، قبل أن تصل الكرة على رأس الساحر سالم الدوسري، الذي وجهها نحو الشباك، قبل أن يبعدها المدافع الكوري، إلى ركلة ركنية.

المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كاد أن يفقد عقله بسبب هذه الفرصة؛ حيث أخذ يردد: "سأكسر الميكروفون.. سأكسر الميكروفون"، قبل أن يأخذ في الغناء "فار الفار الفار"، عندما كان الحكم يراجع اللقطة مع مساعديه في غرفة تقنية الفيديو، لاحتمالية وجود ركلة جزائية للسعوديين.

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