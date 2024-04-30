فيديو | "عدت لأني قُتلت في دبي" .. كارلوس إدواردو يجلد الإماراتيين ويثأر للسعوديين منهم!

خسارة الهلال والنصر أمام العين عرضت السعوديين لسخرية كروية هائلة من الإماراتيين

تعرضت كرة القدم السعودية مؤخرًا لحملات سخرية شديدة اللهجة من المشجعين الإماراتيين عقب تفوق العين على النصر والهلال في ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا على الترتيب وتأهله على حسابهما لنهائي البطولة القارية رغم أن التوقعات لم تكن في صالحه أبدًا قبل المواجهتين، إلا أن السعوديين وجدوا من يثأر لهم!

البرازيلي كارلوس إدواردو نجم بوتافوجو تحدث عن الحضور الجماهيري في الإمارات والسعودية مؤكدًا أنه لا يُقارن أبدًا، ومشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم إن كان في مباراة أم مجرد تمرين في مباريات الدوري الإماراتي.

وأوضح نجم الهلال سابقًا أنه رحل عن السعودية باتجاه الإمارات بحثًا عن الهدوء وهروبًا من الضغوطات لكنه لم يستطع التأقلم أبدًا مع الملاعب الفارغة وانعدام التنافسية، مشيرًا إلى أنه ندم على ذلك ولذا قرر العودة إلى السعودية وتحديدًا الانضمام للأهلي لمدة 6 أشهر قبل شد الرحال إلى البرازيل.

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وأضاف في مقطع فيديو نشره حساب "ViVA SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية "لم أكن أتوقع هذا الحضور الجماهيري الكبير في السعودية، والذي يصل إلى 60-70 ألف مشجع، بل كنت أظنهم مثل الإمارات وقطر، حيث لا يحضر للملعب سوى 100 مشجع أحيانًا".

تابع "رحلت عن السعودية إلى الإمارات بحثًا عن الهدوء وهروبًا من الضغوطات الفنية والإعلامية والجماهيرية، فأنا شخص هادئ أحب العيش في هدوء وفكرت أنني سأعيش حياة هادئة وألتقط أنفاسي في دبي، ولذا قبلت عرض شباب الأهلي، لكن ذلك لم يخدمني أبدًا فأنا شخص أحب التنافس وشعرت هناك أنني قُتلت، ولذا عدت للعب في السعودية مع الأهلي لـ6 أشهر قبل العودة للبرازيل".

أتم "غياب الجماهير وتلك الأجواء في المدرجات أثر سلبًا على أدائي في الملعب، كان الأمر صعبًا جدًا لأنني لم أكن أعلم إن كانت تلك مباراة أم مجرد تدريب مع الفريق، لقد عانيت كثيرًا في دبي".