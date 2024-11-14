فيديو | "شقة استعمال شهرين" .. عبدالله المعيوف يثير غضب جمهور الاتحاد بـ"عقار للبيع"

تصريحات مثيرة للجدل من المعيوف..

شنت جماهير نادي الاتحاد السعودي، هجومًا عنيفًا على عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق العاصمي الشباب؛ بعد الجدل الذي أثاره في مقطع فيديو جديد له، خلال الساعات القليلة الماضية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

المعيوف البالغ من العمر 37 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمدة موسم رياضي واحد فقط "2023-2024"، بعدما انضم إليه قادمًا من الهلال؛ قبل أن ينتقل في صيف العام الحالي، إلى الشباب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وظهر المعيوف في مقطع فيديو مع أحد أصدقائه؛ حيث قال له الأخير: "عيب أن تجلس معي وأنت تمسك هاتفك"؛ ليرد الحارس المخضرم، بأنه لديه عملًا هامًا يقوم به.

GOAL

وأعلن حارس مرمى الشباب - وهو يضحك -، بحثه عن مشتري لمنزله في جدة؛ ليقول له صديقه: "تم استعماله لمدة سنة واحدة فقط"؛ في إشارة إلى الموسم الوحيد الذي قضاه في المدينة، عندما كان يلعب في صفوف العميد الاتحادي.

لكن.. عبدالله المعيوف سخر في رده على صديقه؛ بالقول: "هذه الشقة استعمال (شهرين فقط)، وليس سنة!".

جماهير الاتحاد فسرت حديث عبدالله المعيوف؛ بأنه سخرية من قرار الاستغناء عنه في صيف 2024، وأنه يعتقد بأنه كان يستحق الحصول على فرصة أكبر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونتيجة هذا التفسير.. قامت الجماهير الاتحادية من ناحيتها، بـ"السخرية" من أداء المعيوف، متهمة إياه بتدمير الفريق في المباريات التي شارك فيها، بديلًا عن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، الذي رحل هو الآخر في صيف 2024، إلى نادي الخلود السعودي.

جدير بالذكر أن عبدالله المعيوف، استقبل 44 هدفًا خلال 27 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مختلف المسابقات؛ في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه "6 مرات" فقط.