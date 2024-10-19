فيديو | ذكروه بـ"الدودة" .. حارس الوحدة يثير الجدل بخطأ فادح في دوري روشن!

لقطة مثيرة للجدل من حارس النصر والشباب الأسبق..

قدم عبد الله العويشير، حارس مرمى الوحدة، لقطة غريبة في مباراة الرائد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين، على ملعب الرائد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وارتكب عبد الله العويشير خطأ فادحًا في الدقيقة 53، بعد مرر الكرة بالخطأ إلى الجزائري أمير سعيود، لاعب الرائد، والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة في الشباك، حيث اكتفى حارس الوحدة بمشاهدتها دون الإسراع نحوها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولاقى خطأ العويشير ردود أفعال واسعة، حيث تذكرته الجماهير بلقطته الشهيرة مؤديًا حركة الدودة، فيما وصفه متابعون بالمنتهي، كما أبدى البعض أسفهم من وضع الوحدة الذي بات في طريق منحدرة في دوري روشن.

ولعب العويشير في صفوف الفتح والنصر والشباب، فيما انتقل الحارس صاحب الـ33 عامًا، إلى الاتفاق على سبيل الإعارة من الوحدة، خلال الموسم الرياضي الجاري، فيما شارك الحارس في 5 مباريات هذا الموسم، بمسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه بأي مباراة.

GOAL

ولم تكن تلك اللقطة الغريبة الوحيدة في المباراة، حيث انتهى اللقاء بمشادة بين صالح العمري، لاعب الرائد، ومدرب الوحدة زينباور بمشادة بين صالح العمري، لاعب الرائد، ومدرب الوحدة زينباور عقب صافرة النهاية، والذي احتج بدوره على حكم اللقاء، مطالبًا باحتساب وقت أكبر.

ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر في جدول دوري روشن، برصيد 6 نقاط من 7 مباريات، بينما يحل الرائد عاشرًا برصيد 8 نقاط.