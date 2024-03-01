فيديو | عبدالرزاق حمدالله يتحدى الهلال مجددًا .. وأحمد حجازي يثير الشكوك بتصريحات خطيرة!

تصريحات حمدالله وحجازي بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد..

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يبدو أن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لا يتعلم من أخطائه أبدًا؛ وذلك بتحديه الهلال مجددًا.

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حمدالله تحدى الهلال، قبل كلاسيكو المملكة في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، مساء اليوم الجمعة، والذي خسره الاتحاد (1-3).

وعلى الرغم من هذا السقوط.. عاد المهاجم المغربي لتحدي الزعيم الهلالي من جديد؛ قائلًا في مقطع فيديو نشره الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي: "المباراة القادمة إن شاء الله"؛ في إشارة إلى كلاسيكو يوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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ومن ناحيته.. أثار النجم المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد، الجدل بعد السقوط أمام الهلال؛ قائلًا: "هناك أمور خارجة عن الكرة واضحة جدًا، لم تكن في صالحنا"؛ في إشارة إلى ركلة الجزاء الملغية له، في الكلاسيكو.

واعتذر حجازي، في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي علاء سعيد، من جماهير العميد الاتحادي بعد الخسارة، مشددًا على أن التركيز بالكامل حاليًا، على كلاسيكو الثلاثاء القادم.

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