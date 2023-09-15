فيديو | "عائلة نيمار داخل البوكس" .. مفاجأة للاعب في ظهوره الأول مع الهلال

عائلة نيمار تفاجئ اللاعب في ديربي الهلال والرياض

SHAHID

دخل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، قائمة نادي الهلال السعودي، لأول مرة منذ الانضمام إليه؛ وذلك في ديربي العاصمة أمام الرياض، مساء اليوم الجمعة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال تعاقد مع نيمار، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو؛ إلا أنه لم يٌشارك في الفترة الماضية؛ بسبب معاناته من الإصابة.

ومع ظهوره الأول بقميص الفريق الأزرق، مساء اليوم.. حرصت عائلة نيمار بـ"الكامل"، على حضور ديربي الرياض؛ لمساندة الساحر البرازيلي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعرضت شبكة قنوات "SSC"، مجموعة من اللقطات، التي تظهر تواجد عائلة نجم الهلال، في ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"؛ وعلى رأسها والده وهو وكيل أعماله أيضًا، بالإضافة إلى شقيقته.

وأشارت القناة، إلى ارتباط نيمار القوي بـ"عائلته"؛ وخاصة شقيقته التي دائمًا ما يذهب لحضور حفل عيد ميلادها، في البرازيل؛ وهو ما كان يسبب له مشاكل مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

لكن.. موقع عائلة نيمار في ملعب "الملز"، أثار جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي؛ حيث قال البعض إنه يتواجد في "البوكس الخاص" خلف المرمى، بينما زعم آخرون أن هذا المكان، كان عبارة عن كابينة صغيرة مخصصة للاستوديو التحليلي، والذي انتقل فيما بعد إلى أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن صحيفة "الشرق الأوسط"، كانت قد أكدت على أن إدارة الكرة بنادي الهلال، قررت منح نيمار، شارة قيادة الفريق الأول، في المباريات القادمة.

SHAHID