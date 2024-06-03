فيديو | ظهر مخمورًا.. بيلينجهام يحتضن المذيع في احتفالات ريال مدريد

النجم الإنجليزي لم يسيطر على نفسه!

ظهر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام مخمورًا إلى حد فقدان التركيز خلال مقابلة صحفية مع القناة الرسمية لنادي ريال مدريد.

جاء هذا في احتفالات النادي المدريدي في العاصمة وبالتحديد في ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالفريق الأبيض.

بيلينجهام كان قد أمضى ليلة طويلة وتحدث عدة مرات مع وسائل إعلام مختلفة، وكانت تلك هي المقابلة الأخيرة له في تلك الليلة لكن لم يكن على ما يرام أبدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجم ريال مدريد لم يكن في وعيه بشكل واضح، ولم يستطع أن يرد على الصحفي بشكل سليم وبدلًا من ذلك ألقى كلمة عامة ثم احتضن المذيع وانتهى اللقاء.

جدير بالذكر أن بيلينجهام كان قد صنع الهدف الثاني لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.