فيديو | طُرد مرتين .. راموس يعود لعادات الماضي أمام ريال سوسييداد!

النجم السابق للملكي يُطرد من جديد.

تعرض النجم سيرخيو راموس قائد دفاع فريق إشبيلية للطرد أمام نظيره ريال سوسييداد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

راموس تدخل بشكل عنيف للغاية على لاعب سوسييداد وكانت لديه بطاقة صفراء بالفعل بحلول نهاية المباراة، عندما كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه بهدفين لهدف.

الحكم فورًا أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه راموس، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويراجع الحالة، ويقرر إلغاء البطاقة الصفراء الثانية وإشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه لاعب ريال مدريد السابق.

وتعد تلك هي البطاقة الحمراء رقم 28 في مسيرة سيرخيو راموس سواء في إشبيلية أو ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، لكنها الأولى منذ العودة للنادي الأندلسي.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى لصالح سوسييداد لهدفين مقابل هدف واحد ليستمر النادي الباسكي في التقدم بجدول الترتيب ويصل للمركز الخامس بـ 25 نقطة.