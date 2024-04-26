فيديو | طيران اقتصادي ورسالة فاشلة .. تيري يكشف أسرار فشل "نسخة مورينيو" في تشيلسي!

واقعة غريبة في رحلة هونج كونج

تحدث جون تيري أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي، عن السبب الرئيسي وراء فشل تجربة المدرب أندريه فياش بواش مع البلوز.

بواش جاء إلى تشيلسي في يوليو 2011 قادمًا من بورتو البرتغالي وهو يحمل اسم "جوزيه مورينيو الصغير" باعتباره نسخة من المدرب البرتغالي المخضرم الذي سلك نفس الطريق، ولكنه فشل في إثبات نفسه بستامفورد بريدج، ليرحل سريعًا قبل نهاية الموسم في مارس 2012.

تيري قال عن سبب فشل هذه التجربة، في تصريحات لبرنامج "UpFront" مع سيمون جوردن:"كنا في رحلة إلى هونج كونج، ووجدنا أنفسنا على طائرة من الفئة الاقتصادية، في الوقت الذي تواجد فيه بعض الشباب مثل جوش ماكيكران وناثانيال تشالوباه وغيرهما في الدرجة الأولى الممتازة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"وجهة نظر بواش هي أنه لا يجب أن يكون هناك أي لاعب أهم منه، الجميع سواسية، لذلك ذهبت وأخبرته أن الطائرة لن تقلع، قبل أن يذهب اللاعبون الكبار الذين بنوا هذا النادي إلى الدرجة الأولى والشباب للدرجة الاقتصادية".

وتابع:"بواش جاء للحديث عن الأمر وسأل ما هي المشكلة، اللاعبون الشباب قالوا أنهم لا يشعرون بالراحة في الدرجة الأولى على أي حال ويريدون الذهاب للفئة الأخرى، ولكني قلت لهم، لا، القرار يجب أن يأتي من المدرب".

وأشار تيري إلى أنه في النهاية رضخ المدرب البرتغالي لطلبه، ولكنه فقد غرفة الملابس من اليوم الأول لأنه أراد توجيه رسالة ما وفشل.

وقال الأسطورة الإنجليزية إنه لو كان أصر بواش على موقفه، لكانت أقلعت الطائرة من دونه هو وفرانك لامبارد وديدييه دروجبا.