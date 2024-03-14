فيديو | على طريقة تاليسكا .. اتهامات خطيرة تشكك في "نزاهة" ألقاب الهلال!

تشكيك جديد في ألقاب نادي الهلال..

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أثار سعود النعيس، عضو مجلس إدارة نادي الطائي، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بـ"اتهامات خطيرة" ضد عملاق الرياض الهلال.

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الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بتحقيقه 28 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات؛ ليحطم الرقم القياسي العالمي السابق، الذي كان مسجلًا باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس بـ27 فوزًا.

النعيس اتهم الزعيم الهلالي، في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، بالحصول على مساعدات تحكيمية خاصة؛ من أجل تحقيق الألقاب والبطولات.

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وقال عضو مجلس إدارة الطائي، في تصريحاته المثيرة للجدل: "الهلال بيأخذ كل شيء، لأن الجميع معه.. إدارة ولاعبون وحكام".

جدير بالذكر أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، كان قد تعرض في وقتٍ سابق لـ"غرامة مالية ضخمة"، من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بسبب تصريحات مشابهة، اتهم فيها الهلال بالحصول على بطولاته بـ"دعم" من الحكام.

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