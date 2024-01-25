فيديو | على طريقة بيكهام.. لقطة كوميدية تضع جريزمان بموقف مُحرج

ديباي ينقذ النجم الفرنسي من غضب الجماهير

كان الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، بطل واقعة كوميدية خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وحسم الروخيبلانكوس المباراة بفوزه على إشبيلية بهدف دون رد، سجله ممفيس ديباي في الدقيقة 79، ليتأهل إلى المربع الذهبي.

وتحصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 26 من الشوط الأول، تقدم جريزمان لتنفيذها باعتباره المسؤول الأول عن ركلات الجزاء في الفريق المدريدي.

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وفي لقطة غريبة، أضاع المهاجم الفرنسي ركلة الجزاء بطريقة كوميدية، حيث انزلق وهو في طريقه لركل الكرة لتذهب الكرة أعلى العارضة وينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وصادف جريزمان سوء حظ بالغ أثناء تنفيذ الركلة، لكنه اكتفى بابتسامة بسيطة بعد إضاعة الفرصة، بينما التف لاعبو أتلتيكو مدريد حوله من أجل مواساته.

وتفاعل عدد من المشجعين مع الركلة الضائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ربط بعضهم بينها وبين ركلة جزاء سابقة للإنجليزي ديفيد بيكهام، خرجت منه بذات الطريقة، خلال مباراة للمنتخب الإنجليزي أمام تركيا في تصفيات يورو 2004، قبل أن يتكرر الأمر معه في البطولة ذاتها بإضاعة ركلة ترجيح أمام البرتغال بتسديدة طائشة أعلى العارضة.

كما ربطت بعض الجماهير نفس اللقطة الكوميدية، بركلة الجزاء التي أهدرها جون تيري قائد تشيلسي السابق في مباراة مانشستر يونايتد بنهائي دوري أبطال أوروبا 2008، لكن كرة تيري ارتطمت بالعارضة.