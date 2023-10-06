فيديو | "طرد" نجم النصر بعد نهاية مباراة أبها .. وعقوبات محتملة في الطريق!

ماذا حدث بعد نهاية مباراة النصر وأبها؟!

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تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لـ"الطرد"؛ بعد إطلاق الحكم، صافرة نهاية المواجهة أمام أبها.

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النصر سقط في فخ التعادل (2-2) أمام نادي أبها، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأشهر حكم المباراة - وفقًا لما أظهرته صحيفة "الرياضية" -، كارت أحمر مباشر في وجه النجم الدولي السعودي سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق النصراوي.

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طرد الغنام؛ جاء بسبب احتجاجه على حكم المباراة؛ حيث من الممكن أن يتم توقيع عقوبات إضافية على اللاعب، حسب التقرير الذي سيتم رفعه إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

واللوائح تسمح لحكام المباريات؛ بإشهار الكروت الصفراء والحمراء، حتى بعد إطلاق صافرة النهاية، طالما أن الأحداث تقع في نطاق اختصاصهم، داخل الملعب.

جدير بالذكر أن نادي النصر، رفع رصيده بهذا التعادل "المخيب" إلى 19 نقطة، في المركز الثالث "مؤقتًا" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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