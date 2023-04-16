فيديو | ضحية جديدة من ريال مدريد لعنصرية الملاعب الإسبانية

العنصريون يستهدفون لاعبًا جديدًا في ريال مدريد

تستمر العنصرية في الملاعب الإسبانية بأبشع صورها تجاه اللاعبين أصحاب البشرة السمراء؛ هذه المرة كان الألماني أنطونيو رودريجر، لاعب ريال مدريد، بعد مباراة قادش.

وتغلب ريال مدريد، أمس السبت، على مضيفه قادش 2-0 في ملعب نويفو ميرانديا في إطار مباريات الدوري الإسباني.

وعقب المباراة ذهب أنطونيو لتحية الجماهير وإهداء أحدهم قميصه هدية، لكنه قوبل بعاصفة من السباب والهتافات العنصرية التي كانت واضحة في الفيديو الذي انتشر بعدما وصوفوه بالأحمق وعايروه بلون بشرته.

وحاول اثنين من الجهاز الفني لريال مدريد تهدئة اللاعب وإبعاد عن المدرجات وهو ما فلحوا فيه.

ولا تعد حادثة روديجر جديدة في الملاعب الإسبانية خاصة هذا الموسم؛ فنجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس يُستهدف بهتافات عنصرية كلما خرج فريقه للعب خارج ملعبهم سانتياجو بيرنابيو.