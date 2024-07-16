فيديو وصور | مبابي يصل مدريد للكشف الطبي وقرار مرتقب يحسم موقفه من الجراحة!

حفل تقديم تاريخي في انتظار النجم الفرنسي

تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، صباح اليوم الثلاثاء، في "فالديبيباس" المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد، استعدادًا لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لتقديمه للجماهير ظهر اليوم في ملعب "سانتياجو برنابيو".

ونشر الصحفي خوسيه بادي، من شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، على حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، صورة توثق لحظة وصول مبابي مبكرًا إلى العيادة الخاصة بالنادي من أجل توقيع الكشف الطبي عليه.

وينتظر أن يحدد الأطباء، اليوم، موقف كيليان مبابي من إجراء جراحة في الأنف قبل بداية الموسم الجديد، عقب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا خلال منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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وكان كيليان مبابي، قد أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، قبل أن ينجح ريال مدريد في ضم النجم الفرنسي خلال صفقة انتقال حر.

ونشر برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول مبابي إلى مدريد من أجل الاستعداد لحفل تقديمه.

وامتدت مفاوضات ريال مدريد، مع النجم الفرنسي صاحب الـ25 عامًا، إلى سنوات وكان قريبًا من الانضمام في عام 2022، قبل أن تتعثر الصفقة، إلا الصفقة حسمت رسميًا وسيتم تقديم اللاعب اليوم للجماهير.