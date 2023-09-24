فيديو | صواريخ وألعاب نارية وشغب جماهيري تؤدي لإلغاء قمة الهولندي

قمة الدوري الهولندي بين أياكس وفينورد ألغيت بعد أحداث جماهيرية مؤسفة..

تم تعليق مباراة أياكس ضد فينورد والتي كانت مقامة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في قمة الجولة السادسة لمنافسات موسم 2023-2024، بعد أن ألقى المشجعون الألعاب النارية على أرض الملعب.

وتوقفت المباراة في إحدى مراحلها بسبب سقوط الصواريخ والألعاب النارية من المدرجات، مما جعل من المستحيل مواصلة المباراة بسبب التهديد الذي يشكله ذلك على سلامة اللاعبين.

وتقرر العودة إلى المباراة بعد وقت قصير من بداية الأحداث، ولكن كان من الضروري تعليقها مرة أخرى مع استمرار سقوط الألعاب النارية على أرض الملعب.

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أياكس كان متخلفًا بنتيجة 3-0 في المواجهة مع غريمه الأزلي عندما توقفت المباراة للمرة الأخيرة، ويبدو أن مشجعي فريق العاصمة الهولندية قد ضاقوا ذرعًا بأداء الفريق وقرروا أخذ الأمور على عاتقهم.

ومن المرجح أن يجد أياكس نفسه في مشكلة مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد فشله في السيطرة على سلوك جماهيره خلال المباراة.

ومن المنتظر أن يتم توزيع العقوبات من قبل الاتحاد الهولندي لكرة القدم بمجرد تحديد مدى شدة الشغب الجماهيري، حيث سيتم سؤال أياكس أيضًا حول كيفية السماح لمجموعة من الهوليجانز باقتحام مدخل الملعب، مما أدى إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع ونشر شرطة مكافحة الشغب.

توجه أياكس إلى مواجهة الديربي وهو يحتل المركز 13 في جدول الدوري الهولندي على خلفية بداية مخيبة للآمال لموسم 2023-2024، حيث حصد فريق العاصمة خمس نقاط فقط حتى الآن، بينما يتنافس فينورد مع آيندهوفن على الصدارة.