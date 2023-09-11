فيديو | صدق أو لا تصدق .. "جيسوس لم يختر هذه الصفقة الجماهيرية في الهلال"

مفاجأة جديدة قد تزيد من غضب الجماهير الهلالية ضد جيسوس

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يتعرض المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لـ"هجوم" عنيف من جماهير فريقه الهلال، في الوقت الحالي؛ وسط مطالبات بـ"إقالته" من منصبه.

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الهجوم الجماهيري على جيسوس؛ يأتي بسبب المستويات السيئة التي يقدمها الفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على الرغم من تصدر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبالتزامن مع مطالبات إقالته.. فجّر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، مفاجأة جديدة عن المدير الفني البرتغالي؛ قد تزيد من "غضب" الجماهير الهلالية، ضده.

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الجماز كشف عبر برنامج "الديوانية"، عن أن المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، والذي يقدّم مستويات مبهرة مع الفريق، منذ التعاقد معه من فولهام الإنجليزي، لم يكن من خيارات جيسوس "الفنية".

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن فهد المفرج، المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال؛ هو من اختار ميتروفيتش، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش، سجل 4 أهداف وصنع آخر، خلال 3 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي.

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