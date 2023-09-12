فيديو صادم | نيمار يتعرض لـ"السحر والشعوذة" قبل ظهوره الأول مع الهلال

مجموعة من الكهنة يحاولون "القضاء" على نيمار جونيور

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"لا يستطيعون إيقافه داخل الملعب فأصبحوا يحاولون بكل الطرق خارجه".. الحديث هُنا عن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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نيمار انضم إلى الهلال، في الصيف الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ إلا أنه لم يُشارك في أي مباراة مع الزعيم - حتى الآن -؛ بسبب الإصابة.

لكن مع شفائه التام من الإصابة، خلال الأيام الماضية، انضم الساحر البرازيلي، إلى قائمة منتخب بلاده، في فترة التوقف الحالية، على أن يكون ظهوره الأول "المحتمل" مع الهلال، في الديربي أمام الرياض، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وقبل ظهوره الأول مع الزعيم الهلالي، انتشر مقطع فيديو صادم، لمجموعة من الكهنة في بيرو، وهم يقومون بـ"السحر والشعوذة"، مستخدمين دُمية وصورة نيمار.

وقال أحد الكهنة، في مقطع الفيديو: "لقد قمنا بتحييد نيمار.. قيّدنا قدمه، حتى لا يستطيع الركض، ولا يكون في حالة جيدة".

جدير بالذكر أن نيمار، يستعد للمشاركة مع منتخب البرازيل أمام بيرو، في الساعة الخامسة من فجر غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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