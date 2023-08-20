فيديو | صاحب واقعة "الماتش بدأ يا وليد" يوجه رسالة إلى حارس النصر

رسالة خاصة إلى وليد عبد الله حارس نادي النصر

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انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لمشجع مصري متواجد في مدرجات ملعب الأول بارك، خلال مباراة النصر أمام التعاون في دوري روشن السعودي، وهو يُنبه وليد عبد الله حارس العالمي بالالتفات إلى ملعب المباراة.

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وليد عبد الله كان ينظر إلى المدرجات، ولم ينتبه إلى أن زميله بالفريق يمرر له الكرة، وكادت أن تدخل إلى المرمى لولا تنبيه المشجع المصري لحارس النصر الذي أنقذ الموقف في آخر لحظة.

ونشر المشجع المصري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه: "لم أتوقع أن يكون رد فعل الجمهور النصراوي على لقطة عبد الله بهذه الطريقة، لأنهم قاموا بتوجيه الشكر لي بعدما قمت بتنبيه وليد عبد الله قبل أن تدخل الكرة للمرمى".

وأضاف: "ما أعرفه أنه كان يجب على حكم المباراة أن يؤكد على جاهزية حراس المرمى لانطلاق المباراة قبل أن يطلق صافرته، ولكن لم يحدث ذلك، وأيضًا المدافعين لم يلاحظوا الأمر، وكان يجب أن أتدخل بعفوية لأنني أحب الكابتن وليد جدًا".

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واختتم المشجع تصريحاته قائلًا: "نحب ونقدر الكابتن وليد عبد الله، وتاريخه وبطولاته باقية وهذه لقطة تحدث لأي حارس مرمى في العالم، وهذا مجرد موقف وسيمر".

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