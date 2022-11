فيديو | صابيري صاحب القدم الفولاذية التي لا تُخطئ

عبد الحميد صابيري، كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة المغربية، بعدما سجل هدفًا في مرمى بلجيكا، ليقود أسود الأطلس نحو الانتصار والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، ولكن الحقيقة لم تكن هي المرة الأولى التي يسجل صابيري بتسديدة قوية.

صابيري سجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء، عن طريق ركلة حرة مباشرة، سددها بكل قوة تجاه المرمى، لم ينجح العملاق تيبو كورتوا في التصدي لها، لتسكن الشباك.

هدف صابيري كان بمثابة شرارة انتصار المغرب على بلجيكا بهدفين دون رد، ليقترب أسود الأطلس من التأهل إلى دور الـ16 في المونديال.

الحقيقة أن للاعب الوسط المغربي أكثر من هدف عن طريق تسديدات بعيدة المدى، نستعرضها خلال الأسطر التالية..

خلال مباراة سبيزا بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الموسم الحالي، أطلق صابيري تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح حارس المرمى في التصدي لها.

خلال مباراة بشكتاش التركي الودية، أطلق صابيري تسديدة قوية جدًا من منتصف الملعب، أسكنت شباك حارس الفريق التركي بشكل رائع.

حتى في التدريبات، دائمًا ما يقوم صابيري بالتدرب على التسديد من مسافات بعيدة.

بعض الأهداف الأخرى من تسديدات قوية من جانب لاعب الوسط المغربي المميز.

Looking forward to seeing Sabiri in a #Samp shirt



The ex-Huddersfield man scored some rockets for Ascoli 🚀 #sampdoria #htafc #serieapic.twitter.com/lAJBSIBJfI