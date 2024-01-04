فيديو| "شيزوفرينيا راموس".. يهدي قميصه لمشجع ويُهين آخر

"اخرس واحترم هذا الشعار"

فجرت خسارة إشبيلية على يد أتلتيك بلباو، غضب القائد سيرجيو راموس، ليدخل في مشادة مع أحد مشجعي فريقه.

وسقط إشبيلية في فخ الخسارة (0-2) على يد ضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني "الليجا".

وأثناء خروج راموس من الملعب استدعي للحديث عن المباراة في لقاء مع شبكة "DAZN" الإسبانية، لكنه فوجئ بهجوم أحد مشجعي الفريق الأندلسي عليه، ليقطع حديثه ويرد على المشجع بعصبية شديدة.

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وأوضحت كاميرات التليفزيون رد راموس على المشجع، حيث قال: "يجب أن تحترم النادي وهذا الشعار، عليك أن تخرس"، وكرر تحذيره للمشجع أكثر من مرة وهو في حالة ثورة عارمة.

الغريب أن راموس توجه بعد الانتهاء من حديثه في طريقه إلى غرفة ملابس فريقه في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" إلى المدرجات ومنح قميصه إلى طفل من جماهير ناديه.

ويعاني إشبيلية بشدة هذا الموسم، حيث يتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السادس عشر ليقترب من دائرة الهبوط، بينما رفع بيلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.