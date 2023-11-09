فيديو | "شيء معيب" .. رياض محرز محبط من أخطاء الأهلي المتكررة

تصريحات رياض محرز بعد تعادل الأهلي مع ضمك

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أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، عن حزنه الكبير، بعد سقوط فريقه أمام ضمك، مساء يوم الخميس.

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الأهلي فرط في تقدمه بهدفين؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام ضمك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووصف محرز في تصريحات لبرنامج "أكش مع وليد"، سيناريو المباراة بـ"الشيء المعيب"؛ حيث فرط نجوم قلعة الراقي، في فوزٍ سهل؛ على حد قوله.

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وأشار الساحر الجزائري، إلى أن الأهلي، دخل المباراة بقوة، وتحكم في مجريات الشوط الأول بالكامل، والذي كان من الممكن أن ينهيه بثلاثية أو رباعية.

وأضاف: "سلمنا المباراة للخصم، في الشوط الثاني، وكررنا نفس الأخطاء التي عانينا منها، في كثير من اللقاءات السابقة".

وشدد رياض محرز، على أن الفريق الأهلاوي يشعر بـ"الإحباط"، بعد التعادل مع ضمك؛ ولكن يجب على الرغم من ذلك، العمل على تصحيح الأخطاء، في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز الثالث "مؤقتًا"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي.

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