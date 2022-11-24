فيديو | "شكرًا ليست كافية" .. الشهراني يتحدث للجماهير بعد العملية الجراحية

ياسر الشهراني خضع لعملية في غدة البنكرياس بالأمس، بعد إصابته الخطيرة خلال مواجهة الأرجنتين

بعبارات الشكر، تحدث ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، للجماهير بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة، في غدة البنكرياس، بعد إصابته الخطيرة في مواجهة الأرجنتين.

ظهير أيسر الأخضر خرج مصابًا في الدقائق الأخيرة من مواجهة التانجو، أول أمس الثلاثاء، على إثر تدخل قوي من زميله محمد العويس، تسبب في نقله إلى المستشفى على الفور.

وعاد الشهراني للعاصمة السعودية "الرياض"، صباح أمس الأربعاء، بطائرة الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع، كي يخضع لعملية جراحية عاجلة في البنكرياس، في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني.

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وقال الشهراني مطمئنًا الجماهير، عبر فيديو نشره حساب الحرس الوطني على تطبيق "سناب شات": "أحب أن أطمئنكم أنني بخير وصحة وعافية، أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، على اهتمامهم وحرصهم، وأشكر سمو وزير الحرس الأمير عبد الله بن بندر على جهوده وحرصه واهتمامه بي حتى وصلت لما أنا عليه الآن، وأشكر الجهاز الطبي في مستشفى الحرس عل كل ما قدموه لي".

وأضاف: "أشكر أيضًا وزير الرياضة على اهتمامه ودعمه، لم يقصر معي منذ خروجي من الملعب مصابًا، وأشكر كافة الشعب السعودي على وقوفهم معي ودعواتهم لي، وإن شاء الله نسعدهم بإنجازات أفضل وأفضل إن شاء الله".

فيديو من سناب الحرس الوطني.



لاعب #المنتخب_السعودي #ياسر_الشهراني بعد أن أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/rgEupLVih8 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) November 24, 2022

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز تاريخي للأخضر أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشوارهما في كأس العالم قطر 2022.