فيديو | شقيقة ريس جيمس تعيد ذكريات بيكهام وروني في المونديال وتطرد للضرب تحت الحزام!

تصرف غريب من نجمة منتخب إنجلترا خلال مواجهة نيجيريا في دور الستة عشر من كأس العالم للسيدات 2023.

تعرضت لورين جيمس نجمة منتخب إنجلترا للسيدات إلى الطرد خلال مباراة "اللبؤات الثلاث" أمام نيجيريا، في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للسيدات 2023، المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

لورين، شقيقة ريس جيمس نجم تشيلسي، تلعب هي الأخرى في صفوف "البلوز"، وكانت واحدة من بين أفضل لاعبات منتخب إنجلترا خلال مونديال السيدات 2023 خلال دور المجموعات، بفضل أهدافها الرائعة وسيطرتها على منتصف الملعب.

لكن الدقيقة 86 من مواجهة نيجيريا في دور الستة عشر من كأس العالم للسيدات قلبت الآراء ضد لورين جيمس، بعدما قامت بدهس ميشيل ألوزي مهاجمة نيجيريا في كرة مشتركة، لتتلقى بطاقة صفراء في بداية المطاف.

لكن بعد عودة الحكمة ميليسا بورخاس إلى تقنية "VAR" قررت إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لورين جيمس، لكن لاعبات منتخب إنجلترا نجحن في نهاية المطاف في الفوز بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ذلك التدخل من لورين جيمس أعاد ذكريات طرد ديفيد بيكهام خلال مواجهة إنجلترا ضد الأرجنتين في كأس العالم 1998، بالإضافة إلى ذكريات طرد واين روني خلال مواجهة "الأسود الثلاثة" أمام البرتغال في مونديال 2006، بعد دهس قدم ريكاردو كارفاليو.