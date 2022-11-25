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فيديو | شقيقتا محمد كنو: نصحناه بدراسة ميسي والهدوء

أحمد رفعت
10:50 ص غرينتش+3 25‏/11‏/2022
saudi - Croatia - Mohamed Kanno 16-11-2022
الأخضر حقق انتصارًا تاريخيًا

كشفت "عبير وعلياء" شقيقتي محمد كنو لاعب وسط المنتخب السعودي، عن أنهما نصحاه بدراسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعدم الخوف من منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

وقام برنامج "أكشن مع وليد" باستضافة علياء وعبير كنو، حيث قالت الأولى: "أتينا لدعم المنتخب وشقيقنا محمد كنو، وأيضًا للاستمتاع بالمباريات وكنا متفائلين والحمد لله، وشعرنا بالفخر".

وعن نصحه قبل مواجهة الأرجنتين، قالت شقيقة كنو: "قلنا لأخي قبل المباراة قم بدراسة ميسي جيدًا، وأكيد منتخب الأرجنتين قوي ولكنكم أيضًا أقوياء، والعبوا وقدموا كل ما لديكم، واستمتعوا كما قال ولي عهدنا محمد بن سلمان".

واختتم شقيقة كنو الأخرى التصريحات قائلة: "دائمًا ما ننصح محمد بالهدوء، لأنه سريع الغضب ويحصل على الكروت، وجميعنا نصحناه بالانتقال إلى نادي الهلال، وكنا نقوم بالدعاء أن ينتقل إلى الزعيم وهو ما حدث".

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة بولندا مساء غدٍ السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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