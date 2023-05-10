فيديو | شغب والد إرلينج هالاند يتسبب في طرده من المدرجات أمام ريال مدريد

علي سمير
Erling Haaland Alf-Inge HaalandIG/erling.haaland
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الجماهير لم تكن سعيدة بالتعادل

واقعة محرجة ومثيرة للجدل تسبب فيها والد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، خلال مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

آلف إنجه هالاند تواجد في مدرجات سانتياجو برنابيو، من أجل رؤية ابنه في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث سجل فينيسيوس جونيور هدف أصحاب الأرض قبل أن يتعادل كيفين دي بروينه.

ووفقًا لبعض التقارير فإن والد هالاند تم طرده من مقصورة كبار الشخصيات بالمدرجات، بسبب حالة الشغب التي أثارها وتبادله للإهانات مع جماهير ريال مدريد خلال أحداث المباراة.

وقال هالاند الكبير في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو:"جماهير ريال مدريد لم تكن سعيدة بسبب احتفالنا بهدف كيفين دي بروينه في شباكهم".

وأضاف:"بخلاف ذلك كان علينا الانتقال من مكاننا في المدرجات لأن جماهيرهم لم تكن سعيدة بالتعادل 1/1".

يذكر أن مباراة الإياب ستكون على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم، في موقعة يطمح فيها الفريق الإنجليزي لمواصلة مشواره نحو اللقب الأول في تاريخه، بينما يريد ريال زيادة رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا إلى الرقم 15.

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