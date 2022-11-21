فيديو | شجار عنيف بين مشجعين في الهند بسبب البرازيل والأرجنتين!

الأمور تخطت مساندة المنتخبات ووصلت إلى الشجار

رغم أن الهند لم يسبق لها التواجد في كأس العالم على الإطلاق إلا أن شعبها شغوف بالأرجنتين والبرازيل لدرجة كبيرة للغاية جعلتهم يدخلون في شجار كبير وعنيف بسبب اختلافهم في الدعم.

حيث تدعم فئة كبيرة منهم منتخب الأرجنتين وهناك من يقف في صف راقصي السامبا، لكن الأمور تطورت عن التشجيع ووصلت إلى العراك بسبب الفرق التي يساندونها.

حيث نشر مقطع فيديو لبعض الجماهير الهندية المناصرة لمنتخبات الأرجنتين والبرازيل وهم في حالة شجار قوية بسبب مساندتهم لفرق مختلفة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

Indianos que torcem para o Brasil e Argentina CAINDO NO SOCO



QUE ALEATÓRIOpic.twitter.com/BF98rYVXw2 — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) November 21, 2022

والحادثة ليست الأولى من نوعها فيما يخص هذا الأمر، حيث قد سبق وأن حدث اختلاف حينما قام مشجعي الأرجنتيني بصناعة تمثال للأرجنتيني ليونيل ميسي طوله حوالي تسعة أمتار، وقاموا بفعل ذلك في وسط بحيرة لمنع أي أعمال تخريبية.

وفي المقابل قام مشجعو البرازيل بتنصيب تمثال في نفس المكان لنيمار دا سيلفا، طوله 12 مترًا وحوله خمس كؤوس عالم في دلالة على عدد بطولات السامبا.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيلعب أول لقاء له بالمونديال يوم الثلاثاء ضد السعودية، فيما تستهل البرازيل مشوارها يوم الخميس ضد صربيا.