فيديو: شاهد هدف ميسي لصالح الأرجنتين في فرنسا بنهائي كأس العالم 2022

ميسي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم 2022

تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالهدف الأول في مرمى فرنسا، في نهائي كأس العالم 2022، والذي يجمع بين المنتخبين على ملعب استاد لوسيل.

ويبحث المنتخب الأرجنتيني عن بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وهو نفس الأمر بالنسبة للمنتخب الفرنسي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة منتخب الأرجنتين، بعد عرقلة دي ماريا داخل منطقة الجزاء، من جانب مدافع فرنسا.

وسدد ليونيل ميسي ركلة الجزاء على يسار الحارس الفرنسي هوجو لوريس، الذي اتجه نحو الزاوية اليمنى، ليضعها في اليسرى بالدقيقة 23.

وبذلك يسجل ميسي الهدف السادس له ببطولة كأس العالم قطر 2022، ليتصدر قائمة هدافي المونديال.