فيديو: شاهد ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

شاهد بالفيديو ملخص وأهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2024-2025 والتي شهدت فوز البلوجرانا بنتيجة 4-0

حقق نادي برشلونة انتصارًا كبيرًا على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في لقاء الجولة الحادية عشر في الدوري الإسباني 2024-2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

الشوط الأول شهد توازن بين الفريقين مع هجمات لريال مدريد أغلبها انتهى بتسلل، وهو ما دفع هانز فليك لإشراك فرينكي دي يونج مع بداية الشوط الثاني.

وباغت برشلونة الفريق المضيف بتسجيل هدفين متتاليين من روبرت ليفاندوفسكي ليتقدم بثنائية نظيفة.

ومع محاولات ريال مدريد تجنب الوقع في مصيدة التسلل وتألق بينيا في أكثر من لقطة، جاء لامين يامال ليسجل الهدف الثالث الذي جعله الأصغر تسجيلًا في تاريخ الكلاسيكو.

وأضاف رافينيا الرابع ليحسم الفوز لصالح برشلونة.

بهذه النتيجة، عزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 24 نقطة في المركز الثاني.