فيديو: شاهد ملخص وأهداف النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا كاسحًا على الشباب (4-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.
النصر رفع رصيده إلى النقطة السادسة؛ حيث حقق الفوز الثاني على التوالي، بعد هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية، بينما تجمد نادي الشباب، عند نقطتين فقط.
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كريستيانو رونالدو سجل هدفين في المباراة من علامة الجزاء، كما تخلى عن الركلة الثالثة لصالح عبدالرحمن غريب الذي أهدرها، كما سجل ساديو ماني هدفًا في الشوط الأول من صناعة الدون.
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الهدف الرابع سجله الغنام بعد متابعة عودة الكرة من القائم الذي أوقف رأسية كريستيانو رونالدو.
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