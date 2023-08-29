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فيديو: شاهد ملخص وأهداف النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

مصعب صلاح
النصر vs الشبابالنصرالشبابدوري روشن السعوديكريستيانو رونالدوساديو ماني

شاهد بالفيديو ملخص وأهداف فوز النصر على الشباب برباعية نظيفة في دوري روشن السعودي 2023-2024

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا كاسحًا على الشباب (4-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

النصر رفع رصيده إلى النقطة السادسة؛ حيث حقق الفوز الثاني على التوالي، بعد هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية، بينما تجمد نادي الشباب، عند نقطتين فقط.

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كريستيانو رونالدو سجل هدفين في المباراة من علامة الجزاء، كما تخلى عن الركلة الثالثة لصالح عبدالرحمن غريب الذي أهدرها، كما سجل ساديو ماني هدفًا في الشوط الأول من صناعة الدون.

المباريات التالية

الهدف الرابع سجله الغنام بعد متابعة عودة الكرة من القائم الذي أوقف رأسية كريستيانو رونالدو.

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