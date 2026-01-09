فيديو | "العالمي" يواصل السقوط .. شاهد ملخص قمة النصر والقادسية

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

ما هي مزايا الاشتراك في منصة ثمانية؟

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.