فيديو: شاهد مباراة المنتخب السعودي ومالي الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي ضد مالي في المواجهة الودية الأخيرة قبل خوض تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2023 ..

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - مالي الثلاثاء 17 أكتوبر 2023،

18:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية 1 الملعب البلدي بورتيماو

يستعد المنتخب السعودي للمواجهة الودية الأخيرة قبل خوض تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك بطولة كأس آسيا 2023 حينما يواجه مالي على الملعب البلدي بورتيماو.

المنتخب السعودي لم يحقق أي انتصار مع المدرب الجديد روبرتو مانشيني، وبدأ الجميع بالقلق من تذبذب مستوى الأخضر في الآونة الأخيرة.

وتعادل المنتخب السعودي بصعوبة مع نيجيريا في المباراة السابقة، بعدما تقدم في النتيجة وفشل في الحفاظ عليها ليتأخر 2-1 لكن هدف التعادل جاء في الوقت القاتل.

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة مالي وديًا

قرر المدرب روبرتو مانشيني الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

محمد العويس.

ياسر الشهراني – علي البليهي – علي لاجامي – سلطان الغنام.

محمد كنو – عبدالله الخيبري – سلمان الفرج.

سالم الدوسري – صالح الشهري – عبدالله الحمدان.