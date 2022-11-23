فيديو | شاهد أهداف وملخص مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022

شاهد أهداف وملخص فوز منتخب اليابان على ألمانيا في كأس العالم 2022.

حقق منتخب اليابان فوزًا تاريخيًا على حساب منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما خلال منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

المباراة التي أقيمت عصر الأربعاء على استاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات من كأس العالم 2022، شهدت مفاجأة جديدة من مفاجآت مونديال قطر.

المنتخب الألماني تمكن من التقدم في النتيجة في الدقيقة 33 بفضل هدف سجله إلكاي جوندوان من علامة الجزاء.

لكن الرد الياباني جاء صاعقًا في الشوط الثاني، حيث تمكن ريتسو دوان من تعديل النتيجة في الدقيقة 75، قبل أن يسجل تاكوما أسانو هدف الفوز الياباني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وحصد منتخب اليابان بهذه النتيجة ثلاث نقاط هامة في مشواره بالمجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا إسبانيا وكوستاريكا.

وستكون المباراة القادمة لمنتخب ألمانيا مواجهة نارية أمام إسبانيا يوم الأحد المقبل، فيما يلعب منتخب اليابان في اليوم نفسه أمام كوستاريكا.