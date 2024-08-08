فيديو | سيُنافس نجم لانوس على جائزة بوشكاش 2024 .. نجم لاتسيو يُسجل هدفًا مُبهرًا

شاهد الهدف الممتع الذي سجله مهاجم لاتسيو في ودية ساوثهامبتون

يبدو أن والتر بو لاعب لانوس الأرجنتيني، سيجد منافسة على جائزة أفضل هدف في العام "بوشكاش 2024"، بعدما سجل تاتي كاستيانوس مهاجم لاتسيو هدفًا مُبهرًا ضد ساوثهامبتون الإنجليزي.

هدف تاتي جاء في المواجهة الودية التي جمعت بين ساوثهامبتون ولاتسيو مساء أمس الأربعاء، استعدادًا للموسم الجديد 2024، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكانت النتيجة تُشير إلى تقدم ساوثهامبتون بهدف دون رد جاء بالدقيقة الخامسة، أحرزه اللاعب بريرتون دياز بالدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

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ولكن جاء كاستيانوس مهاجم لاتسيو بالدقيقة 32، واستغل عرضية جاءت من الجهة اليمنى، لمسها زميله لتصل له ويقوم بالسيطرة على الكرة بشكل مميز جدًا، قبل تسديدها في مرمى ساوثهامبتون بطريقة مُبهرة.

الهدف نال إعجاب الجماهير بشكل كبير، بعد الطريقة الرائعة التي استخدمها تاتي لتسجيل الهدف الرائع الذي قاد به فريقه لاتسيو للتعادل أمام ساوثهامبتون دويًا.