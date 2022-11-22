فيديو | "سهيل وثريا" يعلنان توقعهما لنتيجة فرنسا وأستراليا بكأس العالم

هل يُصيب التوقع هذه المرة؟

زوجان الباندا "سهيل وثريا" أصبحا من أهم العلامات في كأس العالم بقطر 2022، بسبب توقعاتهما في البطولة التي انطلقت يوم الأحد الماضي.

بعد التوقعات السابقة منذ بداية المونديال، حان الدور هذه المرة على مباراة فرنسا وأستراليا، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة.

وجاء التوقع هذه المرة ليصب في مصلحة حامل اللقب، بتحقيق الفوز على نظيره الأسترالي، وهو الأمر الذي تطمح جماهير الديوك في تحققه الليلة على ملعب الجنوب.

ويمر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بحالة صعبة في الفترة الأخيرة، بسبب الإصابات التي ضربت فريقه وأبعدت كريستوفر نكونكو، بول بوجبا، نجولو كانتي وأخيرًا كريم بنزيما عن البطولة.

جدير بالذكر أن هاتان البانداتان هما هدية من دولة الصين لدولة قطر، بمناسبة كأس العالم، وصلا للدوحة في 19 من أكتوبر الماضي.