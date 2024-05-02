فيديو | "سنفوز عليكم" .. مشجع نصراوي يتحدى ياسر الشهراني قبل نهائي الكأس

شاهد كيف رد الشهراني على المشجع النصراوي

تحدى أحد مشجعي نادي النصر ياسر الشهراني الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال، قبل مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وضرب النصر موعدًا في نهائي كأس الملك مع الهلال، بعد فوز الأول على الخليج وانتصار الثاني على الاتحاد في مباراتي نصف نهائي البطولة.

وقال المشجع النصراوي لياسر الشهراني: "تعودتم على الاتحاد، النصر حكاية ثانية والوعد بالنهائي، وأقولها أمام ياسر الشهراني سنفوز عليكم، على الميدان يا حميدان".

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وضحك ياسر الشهراني على تعليق المشجع النصراوي، حيث رد قائلًا: "الله يوفق الجميع".

وشارك ياسر الشهراني في انتصار الهلال على الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة مساء الثلاثاء الماضي.