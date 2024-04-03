فيديو | "سنستعد لهم بالسوائل والتغذية" .. مدرب التعاون يتوعد الاتحاد بتصريح مثير

تعرف على ما قاله مدرب التعاون

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عبر بريكليس شاموسكا المدير الفني لفريق نادي التعاون، عن سعادته بالنتائج والمستويات التي يقدمها فريقه، متحدثًا عن الاستعداد لمواجهة الاتحاد المرتقبة.

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ويستضيف الاتحاد نظيره التعاون مساء الجمعة، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن السعودي في جدة.

وقال شاموسكا خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "سعداء بالنتائج، هي ليست عمل شخص بمفرده ولكن عمل المجموعة بالكامل، وانضباطية اللاعبين والتزامهم والطاقم الفني والإدارة التي تقدم كل الدعم".

وأضاف المدرب البرازيلي: "مباراة الاتحاد ستكون بها تنافسية، وتركيزنا الآن في الاستشفاء للاعبين، لأننا لعبنا اليوم والاتحاد أمس، والأفضلية له للاستشفاء، كما أننا سنسافر إلى جدة".

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وأنهى شاموسكا تصريحاته قائلًا: "أوصيت اللاعبين بشرب السوائل والتغذية والاستعداد بشكل جيد، والاسترجاع جيدًا خاصة اللاعبين المحليين، بعد الفطار يجب أن يشربون السوائل والاهتمام بالاسترجاع".

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