فيديو | "انتظرونا نحن قادمون إليكم" .. سلمان الفرج يحذر الهلال ويعترف بـ"حزنه الشديد"!

رسالة سلمان الفرج إلى نادي الهلال..

"انتظرونا نحن قادمون إليكم".. بهذه الجملة وجّه القائد السعودي الكبير سلمان الفرج، متوسط ميدان نادي نيوم السعودي، رسالة تحذير إلى فريقه السابق "عملاق الرياض" الهلال.

الفرج البالغ من العمر 34 سنة، لعب مسيرته الكروية بالكامل في صفوف نادي الهلال، منذ الفئات السنية وحتى الفريق الأول؛ قبل الانتقال إلى نيوم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط".. أكد الفرج على أن نادي نيوم، سيتوج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، في الموسم الحالي 2024-2025؛ على أن يكون منافسًا شرسًا لكبار مسابقة دوري روشن للمحترفين، في العام الرياضي القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشدد القائد السعودي الكبير على أن الهلال سيظل في قلبه دائمًا، ويتمنى له كل الخير؛ ولكن عليه أن يحذر، لأن نادي نيوم قادم إليه في الموسم الرياضي القادم 2025-2026، وسيكون منافسًا على كافة الألقاب والبطولات.

وأعرب سلمان الفرج عن "حزنه الكبير" من طريقة خروجه من نادي الهلال؛ قائلًا: "أنا حزين ولست سعيدًا أبدًا؛ لكن.. هذه هي كرة القدم".

وفي النهاية.. أشاد الفرج بعمل إدارة نادي نيوم، وجمعها بين اللاعبين الشباب والخبرة، واعدًا جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بإسعادهم في الفترة القادمة.